Biden çiftinin köpeği Major, barınakta başlayan hayatına Beyaz Saray'da devam edecek
Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta köpekleri Major ve Champ ile Beyaz Saray'a gidecek. Joe Biden ve Jill Biden'ın 2018'de sahiplendiği Major ise barınakta geçen yıllarından sonra önce Biden'ların evine şimdi de Beyaz Saray'a yerleşen ilk köpek olacak.
12 Kasım 2020 14:45
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Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta köpekleri Major ve Champ ile Beyaz Saray'a gidecek. Joe Biden ve Jill Biden'ın 2018'de sahiplendiği Major ise barınakta geçen yıllarından sonra önce Biden'ların evine şimdi de Beyaz Saray'a yerleşen ilk köpek olacak.
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Joe ve Jill Biden çiftinin Champ ve Major isimli iki köpekleri var.
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Champ, 2008 yılında Biden ailesine katılmıştı.
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Major ise 2018 yılında bir barınaktan Biden'ların evine yerleşmişti.
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Major şimdi Biden ailesiyle birlikte Beyaz Saray'a yerleşerek, barınaktan Beyaz Saray'a giden ilk köpek olacak.