Beyazıt Öztürk, 'Beyaz Show' için tarih verdi

Uzun yıllar izleyici karşısına çıkan 'Beyaz Show'un "ekranlara geri döneceği" haberlerinin ardından sunucusu Beyazıt Öztürk'ten konu hakkında açıklama geldi.
08 Nisan 2021 13:49
16
Kanal D'de Aralık 1996'dan Mayıs 2018'e kadar aralıksız 'Beyaz Show'u sunan Beyazıt Öztürk, önceki gün Bebek trafiğinde görüntülendi.
26
Gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Öztürk, programın Kasım ayında yeniden başlayabileceğini söyledi.
36
Öztürk'ün 1996 yılından itibaren Kanal D'ye yaptığı "Beyaz Show" adlı talk-show programı 6 Aralık, 1996'da ilk bölümüyle yayına başlamıştı. İlk bölümün konukları Hande Ataizi ve o günlerde Atv'de Gece Kuşu adlı talk-show'u sunan Okan Bayülgen'di.
46
Programda dönem dönem Öztürk'ün canlandırdığı farklı karakterlerin yer aldığı skeçler de yayınlandı. Bunlar arasında Bob Ross karakterinin canlandırıldığı 'Ressam', Hüsmen Dayı, Psikopat, Tikican, Şarkılarla Yaşayan Adam, Beyaz Atlı Prens yer aldı.
56
Aralıklarla 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yapıp yayından kaldırılmıştı. Bu kararda 2015 yılı Mayıs ayında programa telefonla katılan ve kamuoyunda 'Ayşe Öğretmen' olarak tanınacak olan öğretmen Ayşe Çelik’in barış mesajının ardından yaşananların da etkili olduğu öne sürülmüştü.