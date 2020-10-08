Beyaz Show yeniden mi başlıyor? | Yeni sezonda Beyaz Show programıyla yeniden izleyici karşısına çıkacağı iddia edilen Beyazıt Öztürk, "Beyaz Show olmayacak. Acun'la görüşeceğiz. İbrahim Büyükak’la yine şov tarzında bir program olacak" dedi.
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Beyaz Show ile ekrana dönmesi beklenen Beyazıt Öztürk, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak’la yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını söyledi.
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Öztürk, “Bir plan var ama ‘Beyaz Show’la ilgili değil. Acun’un da başı çok yoğun bu aralar. Bizim iş 15-20 gün içerisinde netleşir. İbrahim Büyükak’la yine şov tarzında bir program olacak” diye konuştu.
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Öztürk, “Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. ‘O Ses Türkiye’nin durumu belli olduktan sonra biz de planlarımızı netleştireceğiz. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak” ifadelerini kullandı.