Beyaz perdenin 'en kötüleri' açıklandı; işte Altın Ahududu Ödülleri'nin sahipleri
Yılın en kötülerinin belirlendiği 40. Razzie Ödülleri dağıtıldı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Cats En Kötü Film seçilirken, beş kategoride daha en kötü unvanının sahibi oldu. İşte beyaz perdenin 'en kötüleri':
17 Mart 2020 15:54
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En Kötü Film: Cats
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En Kötü Kadın Oyuncu : Hilary Duff – The Haunting of Sharon Tate
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En Kötü Erkek Oyuncu: John Travolta - The Fanatic ve Trading Paint
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En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu: James Corden - Cats
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En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu: Rebel Wilson – Cats
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En Kötü Yeniden Çevrim veya Devam Filmi: Rambo: Last Blood
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En Kötü Yönetmen: Tom Hooper – Cats
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En Kötü Senaryo: Cats
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En Kötü İkili: Yarı kedi yarı insan olan tüm tüy yumakları – Cats
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İnsan Canını ve Kamu Malını En Kötü Şekilde Hiçe Sayma: Rambo: Last Blood
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Razzie Kefaret Ödülü: Eddie Murphy – Dolemite Is My Name