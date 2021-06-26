Beşiktaşlı N'Sakala, sezona Muay Thai yaparak hazırlanıyor
26 Haziran 2021 15:36
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Beşiktaş’ın sol beki N’Sakala, Muay Thai Hocası Muhammed Özler kontrolünde sezona hazırlanıyor. Kum torbasına tekme atan, boks eldivenleri ile çalışan N'Sakala, Şampiyonlar Ligi ve sezona bomba gibi hazırlandığını söyledi.
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Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala, Alanya'da Muay Thai sporu yaparak formunu koruyor. Her gün sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapan N’Sakala'nın kondisyon hocası ise uzun süre Hollanda'da bu sporu yapan Muay Thai Antrenörü Muhammed Özler.
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N'Sakala'nın bundan 4 yıl önce Alanyaspor'da iken kendisine geldiğini belirten Özler, "İki yıldır kendisi ile güç, kondisyon, kros ve direnç antrenmanları yapıyoruz. Beşiktaş'a transferinin ardından tatil için Alanya'ya geliyor ve tatil süresince günde çift antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kendisi çok disiplinli bir sporcu” dedi.
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Antrenmanın başında ısınma hareketleri yapan Sakala, sonrasında ise adeta bir Muay Thai sporcusu gibi kum torbasına tekme ve yumruk attı.
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2 yıldan daha uzun süredir burada antrenman yaptığını ifade eden Fabrice N'Sakala, "Bu spor benim kondisyonumun daha iyi olmasını sağlıyor. Muay Thai antrenmanları çok zor. Gerçekten çok zor. Burada antrenman yaptıktan sonra takımla antrenman yapıyorum ve daha kolay bir şekilde performansımı artırıyorum. Buraya tekrar geldim ve lige hazır olmak için çalışıyorum. Beşiktaş’ın oyuncusuyum ve daha da iyi olmak için şimdiden burada çalışmaya başladım. Alanya’daki arkadaşlarımla iyi bir iletişimim var. Burada beraber iyi çalışıyoruz. Burada 3 yıl geçirdim. Ardından da Beşiktaş’a gittim. Bu sezon da umarım ligi tekrar şampiyon olarak tamamlarız. Taraftarlarımız keşke tribünde olsaydı. Korona yüzünden gelemediler. Şimdiden takıma yeni gelecek olan oyunculara bol şans diliyorum. Bu arada teknik direktörümüzle 1 yıl daha anlaşma sağlandı. Kendisine de bol şans diliyorum" ifadelerini kullandı.