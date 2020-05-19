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Beşiktaş, Twitter'da Gençlik Marşı'nı başlattı; diğer Süper Lig kulüpleri eşlik etti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Süper Lig'in 17 kulübü twitter üzerinden anlamlı bir etkinlik yaptı. Paylaşıma Galatasaray dahil edilmedi

19 Mayıs 2020 23:40

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Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptıkları paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Twitter'da Süper Lig takımları Gençlik Marşı'nı söyledi. Beşiktaş, Gençlik Marşı'na başlarken Fenerbahçe'yi etiketledi ve devamını getirmesini istedi. Diğer kulüpler de marşa eşlik etti.

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