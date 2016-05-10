Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu ilan etti

Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Beşiktaş'ın taraftarları, olası şampiyonluğun kutlamalarına başladı.
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Haftayı 1-0'lık Galatasaray galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesinin ardından şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
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Fenerbahçe'nin kalan 2 maçını kazanması halinde dahi, son 2 maçından çıkaracağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan siyah-beyazlı ekibin taraftarları, Beşiktaş Çarşı'da toplanarak kutlama yaptı.
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Siyah-beyazlı kulübün kalbi olarak tabir edilen ve şampiyonluk kutlamalarının merkezi olan Beşiktaş Çarşı'da bir araya gelen çok sayıda taraftar, tezahüratlar yaparak takımlarının şampiyonluk yolunda elde ettiği avantajın mutluluğunu yaşadı.
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Öte yandan, bazı Beşiktaş taraftarları da araçlarıyla konvoy yaparak kutlamalara dahil oldu.