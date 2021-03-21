Beşiktaş karşısında kritik kurtarışlara imza atan Altay, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı
21 Mart 2021 21:23
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Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Altay Bayındır maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı...
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Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyle puan farkını indirmeyi başaramadı.
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Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-lacivertliler 48. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle beraberliği yakalayan Fenerbahçe, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
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Altay Bayındır'ı Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel teselli etti.
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Fenerbahçe adına öne çıkan isimlerinden Altay Bayındır, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını sırtladı.
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Opta'nın verilerine göre, 22 yaşındaki eldiven Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı.
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Beşiktaş karşısında kritik kurtarışlara imza atan Altay, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı
89
Beşiktaş karşısında kritik kurtarışlara imza atan Altay, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı
99
Beşiktaş karşısında kritik kurtarışlara imza atan Altay, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı