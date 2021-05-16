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Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğunun hikayesi!

Süper Lig 2020/2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu.

16 Mayıs 2021 09:17

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Süper Lig 2020/2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu.

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Beşiktaş 16. şampiyonluğunu Sergen Yalçın yönetiminde, tarihin en uzun sezonunda, üstelik rakiplerine göre dar kadroyla kazandı. Son maçta gelen başarıyla büyük sevinç yaşandı.

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Sergen Yalçın Beşiktaş’taki ilk tam sezonunda şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bu, kariyerindeki de ilk lig zaferiydi.

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Sezona sıkıntılarla başlayan Beşiktaş, Avrupa kupalarında aldığı başarısız ön eleme sonuçlarının ardından lige başladı.

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Sergen Yalçın'ın takımı ligde de arzuladığı başlangıcı yapamadı. 5 hafta geride kaldığında, Siyah Beyazlılar 1 galibiyetle küme düşme hattındaydı.

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Transfer döneminin kapanmasına kısa süre imza atan Josef de Souza, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal, takıma yeni bir kimlik kazandırdı.

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3-2'lik Başakşehir ve Kadıköy'deki 4-3'lük Fenerbahçe galibiyetleri, Beşiktaş'ın zirveye tırmanışının başlangıç noktası oldu.

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Bu yükselişte takıma transferin son günlerinde katılan yıldızlar başrole soyundu. Rachid Ghezzal, Beşiktaş'taki ilk sezonunda unutulmaz bir performansa imza attı. Aboubakar 15 gol attı. Josef de Souza da orta sahada takıma liderlik etti.

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Ancak Beşiktaş’ın kadrosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ınkiler kadar geniş değildi. Sergen Yalçın önceki yıllarda şans bulamayan oyuncuları kazandı; Cyle Larin takımın en golcü ismi oldu. Gökhan Töre de özellikle son haftalarda hücum hattındaki eksikliği hissettirmedi.

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Süper Lig’de son maça Beşiktaş ve Galatasaray puan puana çıkarken, mutlu sona siyah beyazlılar ulaştı.

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Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı zafere taşıyan 3. yerli teknik direktör oldu. Daha önce Şenol Güneş ve Mustafa Denizli siyah beyazlılar ile şampiyonluk yaşayan yerli teknik adamlar olmuşlardı.

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Beşiktaş 3 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücade etmeye hak kazandı.

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