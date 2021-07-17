Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Rachid Ghezzal'a son teklifimizi yaptık
17 Temmuz 2021 10:56
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nu Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini ama TFF tarafından koyulan limitlerin buna engel olduğunu söyledi.
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Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne son kez gruplarda başlayacak Türk takımı olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sözcü'ye konuştu. Çebi, Ghezzal transferi ile ilgili gelişmeleri de aktardı. İşte Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarından öne çıkanlar.
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“Bu sene çok önemli bir sene çünkü Süper Lig şampiyonu, belki de son kez Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyor. Bu arenada Türk futbolu adına başarılı olmak zorundayız ama limitler buna engel oluyor. Federasyonla bu konu ile ilgili çok kez konuştum ancak şu ana kadar bir sonuç alamadık. Ülke puanını yükseltmemiz lazım. Limitlerin düzenlenmesi; bu noktada, Türk futbolu adına çok önemli. Başarılı olmak ve ülkemize puan kazandırmak biz kulüplerin görevidir.”
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“Beşiktaş, Türk futbolunun mihenk taşıdır. Son 10 yılda, 15 yılda UEFA nezdinde Avrupa'da ülkemize en çok puan kazandıran takımız. Biz, bu senede de bu başarıyı sürdürmek istiyoruz, o yüzden federasyonun bu konuda bizlere yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bir sonuç alırız.”
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"MENAJER OYUNUNA GELMEM" - “Transferde çok dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Oyuncuyu transfer etmek istediğinizde menajerler maalesef çok değişkenlik gösteriyor. Belli bir noktaya geliyorsunuz prensipte anlaşıp masadan kalkıyorsunuz, iki gün sonra başka bir teklifle geliyorlar. Menajerlerin bu tip uygunsuz davranışlarına bazı kulüpler de kucak açıyor. Menajer elinde oyuncak oluyorlar. Sizinle görüştüğünü, anlaştığını bile bile daha fazla para vaadiyle akıl çeliyorlar. Ben bu tarz oyunlara gelmeyeceğim. Anlaşmalar bizim şartlarımızla olacak.”
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"GHEZZAL’A SON TEKLİFİ YAPTIK" - “Dünyada on binlerce futbolcu var ama menajerler ortalığı kızıştırmak için belli bir oyuncu grubu ile piyasadalar. Rakiplerimizle bizi karşı karşıya getiriyorlar, bu da hiç hoş değil. Ghezzal, çok iyi bir sezon geçirdi. Beşiktaş'la bir uyuşması olduğunu gördük. Kendisi de Beşiktaş'ta oynamak istediğini bize iletti. Kendisine verebileceğimiz son teklifi yaptık. Artık kendisi kabul ederse bizimle devam eder. Bu konu ile alakalı olarak ise futbol şubemiz ilgileniyor.”
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"HOCAMIZA GÜVENİMİZ SÜRÜYOR" - “Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Sergen Hocamıza ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Şampiyonluğun yine en büyük adayı biziz. Geçen sezonu çifte kupa ile bitirdik. Şimdi sezona Süper Kupa ile başlamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımıza inanıyorum. Hocamız bu takımı yine en iyi şekilde hazırlayacaktır.”