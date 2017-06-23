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Beren Saat, başrolü Fransız oyuncuya kaptırdı

23 Haziran 2017 20:20

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Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabından sinemaya uyarlanacak olan filmde Beren Saat’in oynayacağı konuşulan 'Maria Puder' karakterine Fransız yıldız Marion Cotillard hayat verecek.

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Beren Saat'in oyuncu İlker Kaleli ile başrolü paylaşacağı konuşulmuştu, Nisan ayında açıklama yapan Kaleli, "Evet, proje üzerinde çalışıyoruz. Senaryo taslak halinde. Detaylara iniyoruz” demişti.

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Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı sinema filmi, bir süre önce başrolünde Beren Saat’in oynayacağı haberleriyle gündeme gelmişti.

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Ancak Ay Yapım, Hollywood’un ünlü yapım şirketi The Weinstein Company ile işbirliği yaptı ve 'Maria Puder' rolü için 41 yaşındaki Oscar ödüllü yıldız Marion Cotillard’a teklif götürüldü.

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Kitabı okuyup çok seven ve filmde rol almaya sıcak bakan Cotillard ile önümüzdeki günlerde anlaşma imzalanacak.

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Raif Efendi karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusu. The Weinstein Company, son dönemde Lion, Nacbeth, Soutpaw, No Escape, filmelerinin yapımcılığını üstlendi.

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Senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı filmin henüz bir vizyon tarihi bulunmuyor.

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Başrolde olduğu Muhteşem Yüzyıl Kösem'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre setlerden uzak kalan Beren Saat ise yeni bir dizi projesiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

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Beren Saat, şimdilerde senaryosunu Kerem Deren ve Pınar Bulut’un kaleme aldığı kod adı Gazino olan dizi için görüşmeler yapıyor.

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TV8 kanalında 'Aramızda Kalmasın' programında Funda Özkalyoncuoğlu ve Sena Keçeli, Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna'nın dünyaca ünlü pop şarkıcısı Madonna hakkında yazıldığını söyleyerek sosyal medyada gündem olmuştu.

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Funda Özkalyoncuoğlu, "Benim cahilliğim bir işe yaradı; bir ülkenin merhamet ortalamasını ortaya çıktı. Edebiyatseverlerin daha naif daha affedici olması gerekirken beni linç ettiler" diyerek kendini savunmuştu.

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Raif Efendi'nin içsel yolculuğunu aşk ile sarıp sarmalayarak okuyucuya sunan roman, ilk olarak 1940 yılında Hakikat gazetesinde “Büyük Hikaye” başlığı altında 48 bölüm olarak yayımlandı, sonra 1943 yılında Remzi Kitabevi tarafından basıldı.

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‘Kürk Mantolu Madonna’, 2016 yılı başında İngiliz yayıncı Penguin’in "Modern Klasikler" serisi arasında yer aldı. Penguin Yayınevi'nin Modern Klasikler Serisi kapsamında Maureen Freely ve Alexander Dawe tarafından geçtiğimiz mayıs ayında çevrilen ‘Kürk Mantolu Madonna', 73 yıl sonra ilk kez İngilizceye çevrilmiş oldu.

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Bir tablodan başlayan aşkı anlatan roman için Sabahattin Ali’nin Andrea Del Sarto imzalı "Madonna delle Arpie" tablosundan ilham aldığı biliniyor.

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