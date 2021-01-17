T24 LogoT24 Logo

Belgrad Ormanı'ndan kar manzaraları; havadan çekilen görüntüler de büyüledi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Belgrad Ormanı beyaza büründü. Eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi.

17 Ocak 2021 17:37

16

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor. Kentte birçok yer beyaza bürünürken, Belgrad Ormanı da eşsiz kar manzarasına ev sahipliği yaptı.

26

Yüzlerce ağaç lapa lapa yağan karla örtüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu ormanda boş kalan piknik masaları da karla kaplandı.

36

Aralıklı kar yağışının devam ettiği ormanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi.

46

Belgrad Ormanı'ndan kar manzaraları; havadan çekilen görüntüler de büyüledi

56

Belgrad Ormanı'ndan kar manzaraları; havadan çekilen görüntüler de büyüledi

66

Belgrad Ormanı'ndan kar manzaraları; havadan çekilen görüntüler de büyüledi

ETİKETLER

istanbulkar yağışıbelgrad ormanıkaristanbulda kar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24