Belgrad Ormanı'ndan kar manzaraları; havadan çekilen görüntüler de büyüledi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Belgrad Ormanı beyaza büründü. Eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi.
17 Ocak 2021 17:37
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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor. Kentte birçok yer beyaza bürünürken, Belgrad Ormanı da eşsiz kar manzarasına ev sahipliği yaptı.
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Yüzlerce ağaç lapa lapa yağan karla örtüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu ormanda boş kalan piknik masaları da karla kaplandı.
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Aralıklı kar yağışının devam ettiği ormanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi.
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Belgrad Ormanı'ndan kar manzaraları; havadan çekilen görüntüler de büyüledi
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Belgrad Ormanı'ndan kar manzaraları; havadan çekilen görüntüler de büyüledi
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Belgrad Ormanı'ndan kar manzaraları; havadan çekilen görüntüler de büyüledi
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