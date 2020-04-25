Bazı bölümleri tamamlandı; inşaatı süren bin yataklı sahra hastanesinde son durum
25 Nisan 2020 14:11
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Bazı bölümleri tamamlandı; inşaatı süren bin yataklı sahra hastanesinde son durum
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Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları devam ediyor.
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Hastanenin bazı bölümlerinin çatışlarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesine başlanıldı.
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Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.