Okuya okuya 'bayram' edin

Herkes bayram tatilinde ne yapacağını düşünüyor. Kimisi doğup büyüdüğü şehre, kimisi bavulunu kaptığı gibi bir kaç gün kafa dinlemek için kendini yollara vuracak. Eleştirmenler, hazır yaşam temposundan uzaklaşmışken, 'kitap okumaya vakit bulamıyorum' diyenler için bayram tatilinde okunabilecek kitaplar önerilerinde bulundu
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İşte eleştirmenlerin bayram tatili için önerdikleri kitaplar,
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Eleştirmen A. Ömer Türkeş, okurlara bayram tatili için dört farklı kitap önerdi. Bunlardan ilki yakın zamanda hayatını yitiren Leylâ Erbil'in siyasetle, toplumla ve yazarlık konumuyla hesaplaşırken bireyin boğuntusunu ve isyanını anlattığı, ustalık dönemi ürünü olarak değerlendirilebilecek olan
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Thomas Bernhard’ın “taşralılık”, “intihar”, “delilik” gibi temel izleklerini, sert bir toplumsal eleştiriyi ve bu izleklerle uyumlu anlatım tarzını yansıttığı “Amras-Watten” ise Türkeş’in ikinci önerisi.
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Takdire şâyan bir diğer eser ise, Ken Bruen’den Fransız ‘kara roman’larını anımsatan, kurgusu kadar üslubuyla da dikkat çeken bir polisiye: “Baudelaire Paranoyası”
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Türkeş'in son önerisi ise bilim kurgu ve polisiyenin bir araya geldiği Ken Mecleod imzalı
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Yazar Semih Gümüş de tatilde okunabilecek birkaç kitap önerisinde bulundu. Gümüş, ilk olarak Alejandro Zambra'nın "Eve Dönmenin Yolları"nı tavsiye etti
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Semih Gümüş'ün bir diğer önerisiyse, Dünya ve Amerikan edebiyatının önemli isimleri içinde yer alan, Raymond Carver'ın kaleminden:
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Gümüş listesinin üçüncü sırasını, Neslihan Önderoğlu imzalı
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Yazar son olarak genç bir öykücüye yer verdi. Mahir Ünsal Eriş'in
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Yazar Sema Kaygusuz ise, “Hafıza üstüne kurgulanmış en iyi roman” diyor Anne Michaels’in “Bölük Pörçük Yaşamlar”ı için.
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Aynı türe başka bir örnek olarak da Fethiye Çetin’in “Anneannem” romanını gösteriyor.
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Fantastik edebiyatın usta kalemi Nazlı Eray’ın ilk önerisi Fernando Pessoa’dan “Huzursuzluğun Kitabı”. Bir başka seçenek olarak ise Jean-Christophe Grange’ı gösteriyor.
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Feyza Hepçilingirler, Selim İleri’nin “Mel’un” kitabını alıyor listesine.
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Genç yazar Yavuz Ekinci ise, Louis-Ferdinand Celine’den “Profesör Y ile Konuşmalar”ın mutlaka okunması gerektiğine dikkat çekiyor.
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Burhan Sönmez’in “Masumlar”ını ve Ercan Kesal’ın “Peri Gazozu”nu öneriyor.
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yazan alt başlığa da dikkat çekiyor: “Bir us yarılması”. Hepçilingirler’in bayram tatili için diğer önerisi, Nazi işgalinden İstanbul’a kaçan bir Yahudi kızının gerçek hikayesini anlatan Ariane Bois’ten “Hannah’nın Dünyası”.