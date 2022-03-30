Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel’in paylaştığı 'Hakim' dizisinin yayın tarihi belli oldu
30 Mart 2022 10:25
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Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel’in paylaştığı 'Hakim' dizisinin yayın tarihi belli oldu
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Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel’in paylaştığı Hakim dizisinin yayın tarihi belli oldu. Your Honor dizisinden uyarlanan Hakim, atv’de yayınlanacak.
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Limon Yapım’ın atv için çektiği Hakim dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Merakla beklenen dizisi Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Hakim dizisi, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi başarılı isimleri bir araya getiriyor.
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Dünya çapında büyük ses getiren 'Your Honor' dizisinin uyarlaması olan Hakim, Limon Film imzası taşımakta. Yakın süreçte ekrana gelecek olan Hakim dizisi; bir hakimin, oğlunun bir suça karışmasının ardından çocuğunu koruyabilmek adına verdiği mücadeleyi, içine düştüğü zor durumu konu alıyor. Your Honor dizisi, ABD'de 10 bölüm olarak yayımlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı.