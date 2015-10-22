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Başbakan Davutoğlu tekvando yaptı...

22 Ekim 2015 12:58

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Başbakan Davutoğlu açılışın ardından minik sporcularla sohbet ederek antrenmanlarına eşlik etti.

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Van&#39;da spor salonu açılışı yapan Davutoğluküçük sporcuların antrenmanına eşlik etti
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