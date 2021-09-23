'Barınamıyoruz Hareketi' 4. gününü geride bıraktı: "En insancıl hakkımız olan barınmayı nezarethanelerde değil evlerde veya yurtlarda geçirmek istiyoruz"
23 Eylül 2021 08:23
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‘Barınamıyoruz Hareketi’ Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eylemlerin 4. Gününe ilişkin olarak açıklama yaptı: “Ankara ve Kocaeli'nde parklara alınmadık, polis tarafından takip ve taciz ediliyoruz. İstanbul'da sağanak yağışın altında nöbetimizin 4., İzmir'de 3. günündeyiz. Vazgeçmiyoruz; barınma temek haktır, alacağız. Herkesi öğrencilerden taraf olmaya çağırıyoruz!”
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Öğrencilerin dün İstanbul’daki eylem alanı Beşiktaş Sporcular Parkı oldu.
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Öğrenciler, "Bizler en insancıl hakkımız olan barınmayı nezarethanelerde değil evlerde veya yurtlarda geçirmek istiyoruz. Birleşelim barınamayanların sesini hep birlikte güçlendirelim" açıklamasını yaptı
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Barınamıyoruz Hareketi, Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, “Uyumuyoruz; hava soğuk, battaniyeler sıkı, sohbet koyu. Hayatta kalmakla yetinmeye değil, yaşamaya kararlıyız. Hakkımızı alacağız” notuyla Beşiktaş’taki eylemden fotoğraflar paylaşıldı.
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Öğrenciler, dün İstanbul'da yağmurlu havada eylemlerine devam ettiler.
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Öğrencilerin İzmir’deki eylem alanı ise Bostanlı Cemal Bağcı Parkı oldu.
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İzmir'de park etrafındaki mahalleli gençlere çay ve çorba ikram ederek onlara destek oldu.
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Barınamıyoruz Hareketi’nin Twitter’da yaptığı paylaşıma göre, Ankara’da gençlerin geceyi geçirdiği yer Kuğulu Park oldu. Yapılan paylaşımda, “Bir grup barınamayan polisler tarafından takip edilirken diğer grup Kuğulu Park'a girmeyi başardı” denildi.