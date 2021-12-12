'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
12 Aralık 2021 15:01
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu” | Barınmayan öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu” Yetersiz yurt imkânları ve ev kiralarındaki artışı protesto eden üniversite öğrencilerinin başlattığı Barınamıyoruz Hareketi'nin otobüsü Ankara girişinde durduruldu. Polisin darp ederek müdahale ettiği öğrencilerden 90'ı gözaltına alındı. Öğrencilerin gözaltına alınmasına çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
1419
'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
1819
'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”
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'Barınamayanlar'ın gözaltına alınmasına tepki: “Umudumuz gençlerimize reva görülen yine zulüm oldu”