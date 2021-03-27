Barcelona'dan 4 yılda 555 milyon euro'dan fazla kazanan Messi, nasıl bir yaşam sürüyor?
27 Mart 2021 09:59
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Daha önce sızan belgelerde Messi'nin Barcelona'da 4 yılda 555 Milyon euro'yu aşkın kazanç sağladığı ifade edilmişti. Peki Messi, nasıl bir yaşam sürüyor?
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Messi'nin Barselona'daki 5,5 milyon sterlin değerindeki evi, sakin bir deneyim sunuyor. Camp Nou'ya sadece 19 km uzaklıkta bulunan Messi'nin evinde küçük bir futbol sahası, yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve üç çocuğu için bir oyun alanı var.
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1.5 milyon sterlin değerindeki nadir Pagani Zonda, araba koleksiyonunun mücevheri...
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Messi, 2020 yazında bu lüks yatı Fabregas ve ailesi için kiralamıştı...
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Messi'nin bir yere gitmek için acelesi varsa, 12 milyon sterlinlik jeti onu bekliyor...
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Messi, sahil kasabası Sitges'te (şehre 42 mil uzaklıkta) 26 milyon sterlinlik bir otel satın aldı.