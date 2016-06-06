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Banksy'nin kimliği belli oluyor

06 Haziran 2016 22:23

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Dünyaca ünlü İngiliz grafiti sanatçısı Banksy, dünyanın çeşitli bölgelerindeki grafiti'lerinin yanı sıra 10 yılı aşkın süredir gizlemeyi başardığı kimliği ile de adından sıkça söz ettiriyor

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Son yılların en büyük gizemlerinden biri olan sanatçının kimliği sonunda belli olabilir.

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Zira yeni bir iddiaya göre, Banksy kimliğini açıklamaya hazırlanıyor.

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Geçtiğimiz yıl İngiltere'nin güneyinde yer alan terkedilmiş tatil bölgesi Weston-super-Mare üzerine kurulan 'Dismaland' distopya parkını açan Banksy, South Bank Sky Arts Awards'ta görsel sanat dalında ödül alabilir.

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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, sanatçı ödül törenine katılmayı planlıyor.

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Başka bir deyişle törene katılan Banksy bu hamlesi ile en büyük sırrını kimliğini açıklayacak.

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Peki Banksy nasıl Banksy oldu? Banksy’nin eserleri ilk defa İngiltere’de ortaya çıktı.

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Tabiri caizse fısıltı gazetesi ile ünü kulaktan kulağa yayılan sanatçının çizimleri zamanla başka ülkelerin duvarlarında görüldü.

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Banksy, grafiti sanatının muhalif yıldızı olarak büyük bir şöhret elde ederken duvarları süsleyen eserleri müzayede evlerinde yüzbinlerce dolara satıldı.

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Ancak kimliğini saklayan sanatçının bu duruma yönelik cevabı gecikmedi

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Bir fenomene dönüşen sanatçı astronomik satışların ardından yaptığı bir grafiti'de kendine has üslubu ile şu mesaja yer verdi: "Siz aptalların bunları satın almanıza inanamıyorum."

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İşte Banksy'nin fenomen olmasına neden olan grafitileri...

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