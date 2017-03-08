Banknotlarında kadın portresi yer alan 9 ülke

ABD dolarında ilk kez siyahi bir kadının portresi kullanılacak. Ancak yeni 20 dolarlık banknotların ön yüzünde kölelik karşıtı Afrika kökenli Amerikalı Harriet Tubman'ın kullanılması ABD için bir ilk olsa da dünya için değil. İşte banknotlarının üzerinde tarihlerinden önemli kadınlara yer veren 9 ülke...
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2009 yılından bu yana Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak tanınan Fatma Aliye'nin portresi 50 liralık banknotların ön yüzünde kullanılıyor.
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3. yüzyılda Suriye’de hüküm süren Palmira İmparatorluğu'nun kraliçesi Zenobia 500 Suriye poundu banknotlarında yer alıyor.
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Arjantin'in en önemli first lady'si Eva Peron 100 peso banknotlarında resmediliyor.
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Avustralya da banknotlarının üzerini kadınlarla şereflendiren bir başka ülke. Sosyalist şair Mary Gilmore ve mahkumluktan iş kadınlığına geçen Mary Reibeydahil olmak üzere dört farklı kadının portresi kullanıldı.
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Filipinler'in ilk kadın başkanı Corazon Aquino 2009 yılında bu yana 500 pesoların üzerinde yer alıyor.
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2013 yılında Jane Austen, Charles Darwin'i 10 pound banknotlarındaki yerinden etti.
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İsveç'in kadın portreli pek çok banknotu oldu. Önce İsveçli opera sanatçısı Jenny Lind sonra Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ilk kadın olan Selma Lagerlöf sonra da Uzun Çorap Pippi adlı çocuk kahramanını yaratan Astrid Lindgren 20 krona banknotlarında yer aldı. Greta Garbo ve opera sanatçısı Birgit Nilsson da bu yıl yer alacak.
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Meksikalı ünlü sanatçı Frida Kahlo'nun portresi 2010 yılında 500 peso banknotlarında kullanılmya başlandı. 1992 yılında ise şair Ines de la Cruz 200 pesolara yerleştirilmişti.
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1866'da kadın hareketini başlatan Kate Sheppard 10 dolar banknotları üzerinde resmediliyor.