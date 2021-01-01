Bankaların Ocak 2021 kredi ve faiz oranları
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranlarında bankalar değişiklik gösteriyor. İşte en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranlarının listesi...
01 Ocak 2021 14:42
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Bankaların Ocak 2021 kredi ve faiz oranları
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Konut kredisi: 1.65 - Tüketici kredisi: 1.75 - Taşıt kredisi: 1.75
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İhtiyaç kredisi: 1.77 - Taşıt kredisi: 1.77 - Konut kredisi: 1.52
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İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası) - Taşıt kredisi: 1.57 - SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
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İhtiyaç kredisi: 1.50 - Taşıt kredisi: 1.55 - Ev kredisi: 1.40
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Direkt kredi: 2.09 - İhtiyaç kredisi: 2.0 - Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç) - Konut kredisi: 1.41
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İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor - Konut kredisi: 1.49 - Taşıt kredisi: 1.64
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İhtiyaç kredisi: 1.35 - Taşıt kredisi: 1.50 - Konut kredisi: 1.49 (Mynet)
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