"Balık tuttu, çadırda kaldı"; Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sibirya tatilinden kareler paylaştı
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu ile eylül başında Sibirya’da yaptığı tatilin fotoğraflarını paylaştı.
26 Eylül 2021 13:26
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu ile eylül başında Sibirya’da yaptığı tatilin fotoğraflarını paylaştı.
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Sputnik’in aktardığına göre, nehirde balık tutarak ve Şoygu'yla dağlarda yürüyüş yaparak vakit geçiren Putin, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bir çadırda geceledi.
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Taygadan yansıyan görüntülerde Putin'in bir arazi aracı kullandığı, Şoygu'nun da yolcu koltuğunda oturduğu görülüyor.
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O sırada gördüğü kızıl geyiklerden söz eden Putin, "Kızıl geyikler devasaydı. Böylesini hiç görmemiştim. Az kalsın bize çarpıyorlardı. O kadar hızlılardı ki. Olimpiyat Oyunları'na katılsalardı, kimse onlarla eşit olamazdı" dedi.
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Doğa tutkusuyla bilinen Putin, nadir olarak yaptığı tatili için sıklıkla Sibirya'yı tercih ediyor. Rus lidere genelde Şoygu eşlik ediyor. Putin ve Şoygu, son olarak Mart sonunda Tuva Cumhuriyeti'nde taygada birlikte tatil yapmıştı.