Bahar Candan'ın sosyal medya hesabında Sedat Peker detayı
27 Mayıs 2021 16:14
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Moda programlarıyla ismini duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.
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Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan’ın Youtube platformunda yayınlanan programına misafir olan Candan, açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
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Photoshop uyguladığı fotoğrafları ile sosyal medyanın diline düşen Candan profilindeki bir detayla gündem oldu. Son dönemlerde suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündem olması Candan'ın dikkatinden kaçmadı.
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Bahar Candan Instagram hesabında takip ettiği herkesi eledi ve yalnızca Sedat Peker'i takip etmeye başladı.
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Candan'ın neden bu hareketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.