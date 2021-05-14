Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum, bana yetiyor
Katıldığı televizyon programıyla tanınan Bahar Candan “5 bin lira, 3 öğün yemek, 1 ara öğün, SGK da yapacağım. Benim için, arkadaşım olarak, hatta arkadaşım olarak değil sehpam olarak durabilecek ve parasını kazanacak bir sürü çok iyi eğitimler almış, benim gibi tertemiz çocuklar var” dedi.
14 Mayıs 2021 14:34
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan YouTube'da yayınlanan Gör Beni programında Armağan Çağlayan'a konuk oldu.
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Candan, Çağlayan'ın "Siz bizi trollüyor musunuz" sorusuna, "Karşınızdaki kişi bir bilgiyi almaya hazır değilken, ona o bilgiyi verirseniz kaos yaratırsınız. Kaos kendini idare eder ama karşınızdaki kişi sizin kaosu idare ettiğinizi fark ederse bu ona çok sıkıcı gelir. Böyle bir bilgiyi veremem. Trollüyor da olabilirim, trollemiyor da olabilirim" yanıtını verdi.
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Candan, "Kendime çok gülüyorum. Herhalde ben olmasam Türkiye çok sıkıcı bir yer olurdu" dedi.
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Candan, “5 bin liraya arkadaş arıyorum” şeklindeki sosyal medya paylaşımı sorulduğunda şu cevabı verdi:
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“5 bin lira, 3 öğün yemek, 1 ara öğün, SGK da yapacağım. Başvuran çok insan oldu. Bana bir CV yollamalarını da istiyorum. Çok pahalı okullardan, iyi eğitim almış, mesela iç mimarlık gibi, insanların şu anda işleri yok. Hiç kimse artık cahil değil. Bana bu şekilde iş başvuruları geldi, değerlendireceğim. Çok iyi düşünmem gerekiyor. Aradıklarında bir deney olarak ‘sehpa olmanızı istiyoruz, üzerinize bir şey koyacağız’ diye dedik. Dediler ki evet, koyun, ne olacak canım, dururum’. Durum bu. Yani, bu söylediğim şartlarda benim için, arkadaşım olarak, hatta arkadaşım olarak değil sehpam olarak durabilecek ve parasını kazanacak bir sürü çok iyi eğitimler almış, benim gibi tertemiz çocuklar var.”
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Bahar Candan'ın "Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten" sözleri üzerine Armağan Çağlayan "O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım" diye yanıt verdi.
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Candan kendisinin bir ikon olduğunu söyleyerek, "Ben teknoloji gibiyim. Ne kadar iyiyse o kadar pahalıdır. Ne kadar güzelse o kadar iyidir. Ben o nedenle çok kolayım. Benden daha çok erkek hayranı olan başka bir kız da tanımıyorum. Ben çok ünlüyüm" dedi.
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Candan, ekonomiyle ilgilenip ilgilenmediğine ilişkin soruya da, "İlgileniyorum, alışveriş yapıyorum. Bankaya gittim" dedi.
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"Covid oldunuz mu" sorusuna da yanıtlayan Candan, "Bende antikor var, Covid olmuyorum. Doktor söyledi. Covid olsun bana sürtünsün, bana geçmiyor. Kanımda antikor var, doğuştan" dedi.