Aylin Aslım anne oluyor

Flüt sanatçısı Utku Vargı ile nikah masasına oturan Aylin Aslım'dan bebek haberi geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından anne olacağını duyurdu.
04 Ocak 2021 15:21
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Şarkıcı Aylin Aslım ve flüt sanatçısı Utku Vargı, 14 Kasım'da Antalya'da dünyaevine girmişti.
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Bugün ise sosyal medyasından yayınladığı bu güzel haberle bebek sahibi olacağını duyurdu
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u etti Sosyal medyadan hamilelik pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Aylin Aslım, bebek beklediğini şu sözlerle duyurdu:
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"Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım."