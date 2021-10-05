Aydınlık gazetesinin hedefinde “Aşk101” dizisi var: Başkaldırı farklılık olarak sunuluyor
05 Ekim 2021 14:34
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Aydınlık gazetesi bugünkü manşetine Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisini taşıdı.
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Gazete; dizinin aile, bilim ve eğitim gibi değerlere başkaldırı mesajı verdiğini öne sürerek yapımı hedef gösterdi.
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Aydınlık yazarı Utku Reyhan ‘dizinin mesajları’nı şöyle paylaştı: Bugünlerde yeni yayınlanan ikinci sezon için ayrıca değerlendirmede bulunacağız. Dizinin ilk sezonunda ise öne çıkan mesajlar şöyle: * Bütün aileler berbat * Anneler anlayışsız, babalar duygusuz * Bütün öğretmenler demode ve kötü * Okullar anlamsız * İnsan denen canlı “boktan” * Çikolatalı süt kötü, bira şahane * Düzenli ev sıkıcı, dağınık bohem evi iyi * Doğrunun ölçüsü sensin * Önemli olan anı yaşamak
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" Bu mesajlar dört lise öğrencisi tarafından veriliyor. Gençlerden birisi şiddet eğilimli. Sokakta yürürken herhangi birine, basketbol maçı yaparken hakeme ya da sınıfta önünde duran bir arkadaşına nedensiz şiddet uygulayabiliyor."
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"Diğer genç, öğrencilere kumar oynatıyor. Ödev ticareti yapıyor. Okulun güvenlik görevlisi ve kantincisini de kendi saadet zincirinin üyesi yapabiliyor. Dahası, sahte belgelerle kantinde gıda denetimi yapılmamış ürünlerin satışını sağlıyor."
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"Dördüncü “kahraman” alkolik. Hem evinde hem de okulda durmadan içki tüketiyor. Ayakta pek duramıyor. Alkolikliğine dünyayı umursamaz bir “bilgelik” de eşlik ediyor. Ara ara intiharı da düşünmüyor değil."
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Bir diğer genç öğretmeniyle sınıfta basılıyor. O, güzelliğini farklı erkek öğrencileri birbirine düşürmek için kullanabiliyor. Kilo alma kaygısıyla yemek yemiyor ama elinden bira şişesi de düşmüyor."