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Avrupa Şampiyonu İtalya, evine döndü

12 Temmuz 2021 10:14

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonu (EURO 2020) İtalya Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla birlikte başkent Roma'ya geldi.

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EUR0 2020 finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde 53 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan İtalya Milli Takımı, kupayla beraber evine döndü.

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Karşılaşmanın ardından Londra'dan Alitalia havayollarının özel seferiyle sabah erken saatlerde Roma'ya gelen "Gök-mavililer", başkentteki Parco dei Principi oteline geçti.

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İtalya Milli Takım Kaptanı Giorgio Chiellini'nin, elinde kupa ve kafasında kral tacıyla otobüsten otele geçerken taraftarların tezahüratına eşlik ettiği görüldü.

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Gök-mavilileri, otel girişinde 100'ü aşkın taraftar karşıladı. Taraftarlar, oyunculardan takım kaptanı Giorgio Chiellini ile Leonardo Bonucci’ye ve ayrıca Teknik Direktör Roberto Mancini'ye yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

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Otellerinde dinlenmeye çekilen İtalya Milli Takımı oyuncularının, bu akşam saatlerinde önce İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ardından da İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından ayrı ayrı kabul edilmesi bekleniyor.

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