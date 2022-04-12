Avrupa devleri derbide 5 yıldızı gözlemledi
Sabah gazetesinin haberine göre Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbide birçok Avrupa kulübünün gözlemcisi tribündeydi.
12 Nisan 2022 09:21
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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup ederken Avrupa kulüplerinin gözü, iki takımın yıldızlarındaydı.
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Sabah gazetesinin haberine göre hem Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 5 futbolcu İngiliz, Fransız, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin radarındaydı. Gözlemciler oyuncuları tribünden takip etti.
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Derbide dikkat çekici bir performans sergileyen Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Kim Min-Jae için Tottenham, Leicester City ve Aston Villa takibini sürdürdü.
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Geçen günlerde sözleşmesini yenileyen Ferdi Kadıoğlu ise İtalyan ve İngiliz takımları tarafından mercek altına alındı.
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Derbiye yedek kulübesinde başlayan Macar stoper Attila Szalai için de İspanyol ekibi Real Betis ve İtalyan temsilcisi Lazio'nun gözlemcileri Ülker Stadı'ndaydı.
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Fransa'dan Lille ve Nantes'ın temsilcileri ise derbide Galatasaray'ın gözde oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu takip etti.
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İtalyan devi Napoli ise derbiye Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'yu izlemesi için temsilci gönderdi.
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