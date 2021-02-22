Avrupa'da top koşturan Türk futbolcular bu hafta ne yaptı?
22 Şubat 2021 11:59
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Avrupa'da top koşturan Türk futbolcularımız bu hafta ne yaptı? Kimin takımı haftayı kayıpsız kapattı? TRT Spor’un derlemesine göre işte Avrupa'da ses getiren oyuncuların performans özetleri:
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Ozan Kabak | Liverpool: Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde hafta içinde Alman ekibi Leipzig ile karşılaşan Liverpool`da mücadeleye ilk 11`de başlayan temsilcimiz Ozan Kabak, bir İngiliz takımıyla Devler Ligi`nde maça çıkan ilk Türk oyuncu olan tarihe geçti. Liverpool`un Leipzig`i 2-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı bir performans sergileyen Ozan, kulüp tarafından yapılan oylamada taraftarların yüzde 56`sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. Öte yandan hafta sonu Premier Lig`de derbi maçında Liverpool, Everton`a 2-0 kaybetti. Bu mücadeleye de ilk 11`de başlayan Ozan, 90 dakika sahada kaldı.
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Merih Demiral | Juventus: Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde hafta içinde Porto ile Juventus karşı karşıya geldi. Porto Juventus`u 2-1 yenip rövanş için avantaj sağlarken temsilcimiz Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Chiellini`nin yerine oyuna dahil oldu.
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Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz | Lille: UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lille, hafta içinde Hollanda ekibi Ajax`ı ağırladı. Fransız temsilcisi sahasında 2-1 mağlup ayrılırken, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik`in ilk 11`de başladığı maçta sakatlığından dolayı Burak Yılmaz yer almadı. Zeki 90 dakika sahada kalırken, Yusuf ise 61. dakikada yerini Araujo`ya bıraktı. Öte yandan hafta sonunda oynanan Ligue 1`in 26. hafta maçında Lille, deplasmanda Lorient`i 4-1 mağlup etti. Zeki Çelik maçta 90 dakika görev yaparken, Yusuf Yazıcı 65. dakikada oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı
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Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder | Leicester City: UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda hafta içi oynanan maçta Slavia Prag ile Leicester 0-0 berabere kaldı. Leicester`de forma giyen temsilcimizden Çağlar Söyüncü maça ilk 11`de başlayıp 90 dakika sahada kaldı. Cengiz Ünder ise 64`te oyuna dahil oldu. Hafta sonunda oynanan Premier Lig maçında Leicester City, deplasmanda karşılaştığı Aston Villa`yı 2-1 mağlup etti. Çağlar Söyüncü maçta 90 dakika forma giyerken, Cengiz Ünder ise kadroda olmasına karşın süre almadı.
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Hakan Çalhanoğlu | Milan: UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Milan, hafta içi oynanan maçta Kızılyıldız deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Milano ekibinde forma giyen temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu 82. dakikada Mandzukic`in yerine sahaya girdi. Hafta sonunda oynanan Serie A`daki derbi maçında ise Milan, Inter`i ağırladı. Inter`in 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdüğü maça Hakan ilk 11`de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
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Okay Yokuşlu | West Bromwich Albion: Premier Lig`in 25. haftasında West Bromwich Albion, 30. dakikada 10 kişi kaldığı Burnley deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11`de başlayan temsilcimiz Okay Yokuşlu, 90 dakika sahada kaldı.
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Mert Müldür, Kaan Ayhan | Sassuolo: Serie A`nın 23. haftasında Sassuolu, evinde Bologna ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz genç sağ bek Mert Müldür, mücadeleye ilk 11`de başladı ve 71 dakika süre aldı. Sassuolo forması giyen diğer temsilcimiz Kaan Ayhan ise kadroda olmasına karşın maçta dakika almadı.
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Berke Özer, Atabey Çiçek, Barış Alıcı | Westerlo: Westerlo, Belçika 1. Ligi`nin 20. haftasında RWDM deplasmanına çıktı. Maçı 2-1 kaybeden konuk ekibin kalesini Berke Özer korudu. Westerlo forması giyen bir diğer temsilcimiz Atabey Çiçek, ilk 11`de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta takımının attığı tek golün asistini yaparken, Barış Alıcı ise 65`te oyuna dahil oldu.
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Umut Meraş | Le Havre: Fransa Ligue 2`nin 26. haftasında Le Havre, Dunkerque ile 1-1 berabere kaldı. Maça ilk 11`de başlayan temsilcimiz Umut Meraş, 90 dakika sahada kaldı.
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Mert Çetin | Hellas Verona: Serie A`nın 23. haftasında Hellas Verona, Genoa deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maça yedek kulübesinde başlayan temsilcimiz Mert Çetin, 46. dakikada oyuna girdi.
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Orkun Kökcü | Feyenoord: Eredivisie`nin 23. haftasında Twente ile Feyenoord 2-2 berabere kaldı. Feyenoord forması giyen temsilcimiz Orkun Kökcü, maçın 60. dakikasında oyuna dahil oldu.
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Güven Yalçın | Lecce: Serie B`nin 24. haftasında Lecce, Cosenza Calcio`yu 3-1 mağlup etti. Maça yedek kulübesinde başlayan temsilcimiz Güven Yalçın, 75. dakikada oyuna dahil oldu.
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Kenan Karaman | Fortuna Düsseldorf: Bundesliga 2`nin 22. haftasında Fortuna Düsseldorf, Hannover 96`yı 3-2 mağlup etti. Maça ilk 11`de başlayan ve 90 dakika sahada kalan temsilcimiz Kenan Karaman, başarılı bir performans sergiledi.
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Sinan Bakış, Ahmed Kutucu | Heracles: Eredivisie`nin 23. haftasında Heracles, deplasmanda RKC Waalwijk`e 3-0 kaybetti. Maça yedek kulübesinde başlayan temsilcilerimizden Sinan Bakış 46`da, Ahmed Kutucu ise 61. dakikada oyuna dahil oldu.
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Ömer Toprak | Werder Bremen: Bundesliga`nın 22. haftasında Werder Bremen, Hoffenhaim deplasmanında 4-0 mağlup oldu. Maça ilk 11`de başlayan temsilcimiz Ömer Toprak, 90 dakika sahada kaldı.
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Enes Ünal | Getafe: La Liga`nın 24. haftasında Getafe, deplasmanda Real Betis`e 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan temsilcimiz Enes Ünal, 88. dakikada oyuna girdi.