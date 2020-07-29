Avrupa'da en çok hangi ülkeler sevişiyor

Avrupa'da yayın yapan bir bahis sitesi, kıtada hangi ülkede yaşayanların en çok seks yaptığını belirlemek için bir anket yaptı. 11 ülkeden 2 bin 729 kişi, bir ayda kaç defa cinsel ilişkiye girdiğini bildirdi. Anketin sonuçları şöyle...
29 Temmuz 2020 14:58
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Avrupa'da yayın yapan bir bahis sitesi, kıtada hangi ülkede yaşayanların en çok seks yaptığını belirlemek için bir anket yaptı. 11 ülkeden 2 bin 729 kişi, bir ayda kaç defa cinsel ilişkiye girdiğini bildirdi. Anketin sonuçları şöyle...
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11- Fransa: Bir vatandaş ayda ortalama 2 defa seks yapıyor
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10- İspanya: Bir vatandaş ayda ortalama 4 defa seks yapıyor
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10- İtalya: Bir vatandaş ayda ortalama 4 defa seks yapıyor
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8- Slovakya: Bir vatandaş ayda ortalama 7 defa seks yapıyor
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8- Avusturya: Bir vatandaş ayda ortalama 7 defa seks yapıyor
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6- Portekiz: Bir vatandaş ayda ortalama 8 defa seks yapıyor
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6- Romanya: Bir vatandaş ayda ortalama 8 defa seks yapıyor
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4- Belçika:Bir vatandaş ayda ortalama 9 defa seks yapıyor
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4- Hollanda: Bir vatandaş ayda ortalama 9 defa seks yapıyor
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2- Almanya: Bir vatandaş ayda ortalama 11 defa seks yapıyor
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1- Britanya: Bir vatandaş ayda ortalama 12 defa seks yapıyor