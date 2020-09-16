Avrasya Araştırma'dan anket: Seçimler yenilense mevcut büyükşehir belediye başkanına oy verir misiniz?
16 Eylül 2020 12:53
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Avrasya Araştırma’nın son anketinde vatandaşlara sorulan "Yaşadığınız ilin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz?" sorusuna İstanbul’da yüzde 57.9, Ankara’da yüzde 58, İzmir’de yüzde 68.2 oranında “oy veririm” yanıtı geldi. Ankette en beğenilen büyükşehir belediyesinin ise yüzde 63.8 ile Antalya Büyükşehir Belediyesi olduğu belirtildi.
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30 büyükşehir belediyesinde yapılan ölçümlerde vatandaşların yüzde 70.5’i Koronavirüs verilerine inanmadıklarını söyledi. Yüzde 55.6 Koronavirüs kısıtlamalarının yeniden başlamasını desteklediğini açıkladı. Katılanların yüzde 41.2’si uzun süreli (10-15) sokağa çıkma yasağını, yüzde 52.3’ü ise hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını destekleyeceğini kaydetti
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Avrasya Araştırma'dan anket: Şeçimler yenilense mevcut büyükşehir belediye başkanına oy verir misiniz?
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ankete ilişkin “Antalyalılardan büyük vefa gösterisi. Geçen ay 57 olan Muhittin Böcek'in beğeni oranı bu ay 63'ü geçti. İmamoğlu, Yavaş, Soyer beğeniliyor” değerlendirmesini yaptı.
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Avrasya Araştırma'dan anket: Şeçimler yenilense mevcut büyükşehir belediye başkanına oy verir misiniz?
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Avrasya Araştırma'dan anket: Şeçimler yenilense mevcut büyükşehir belediye başkanına oy verir misiniz?
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Avrasya Araştırma'dan anket: Şeçimler yenilense mevcut büyükşehir belediye başkanına oy verir misiniz?
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Avrasya Araştırma'dan anket: Şeçimler yenilense mevcut büyükşehir belediye başkanına oy verir misiniz?
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Avrasya Araştırma'dan anket: Şeçimler yenilense mevcut büyükşehir belediye başkanına oy verir misiniz?
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Avrasya Araştırma'dan anket: Şeçimler yenilense mevcut büyükşehir belediye başkanına oy verir misiniz?
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Avrasya Araştırma'dan anket: Şeçimler yenilense mevcut büyükşehir belediye başkanına oy verir misiniz?
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Avrasya Araştırma'dan anket: Şeçimler yenilense mevcut büyükşehir belediye başkanına oy verir misiniz?