Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı
18 Ekim 2021 12:26
110
Avrasya seçim araştırmasına göre erken seçim olması halinde AKP oyların yüzde 28.9'unu CHP ise yüzde 28.7'sini alıyor. MHP barajın altında kalıyor.
210
Avrasya Araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz, 9-14 Ekim tarihleri arasında yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 1500 kişinin katıldığı araştırmanın hata payı yüzde 2 olarak açıklandı.
310
Ankette "Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?" sorusu soruldu."Evet" diyenlerin oranı yüzde 60.9 olurken "hayır" cevabını verenlerin oranı yüzde 34,2 olarak açıklandı.
410
Ankette öne çıkan sonuçlar şöyle:
510
Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı
610
Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı
710
Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı
810
Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı
910
Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı
1010
Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı
© Tüm hakları saklıdır.