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Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı

18 Ekim 2021 12:26

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Avrasya seçim araştırmasına göre erken seçim olması halinde AKP oyların yüzde 28.9'unu CHP ise yüzde 28.7'sini alıyor. MHP barajın altında kalıyor.

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Avrasya Araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz, 9-14 Ekim tarihleri arasında yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 1500 kişinin katıldığı araştırmanın hata payı yüzde 2 olarak açıklandı.

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Ankette "Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?" sorusu soruldu."Evet" diyenlerin oranı yüzde 60.9 olurken "hayır" cevabını verenlerin oranı yüzde 34,2 olarak açıklandı.

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Ankette öne çıkan sonuçlar şöyle:

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Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı

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Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı

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Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı

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Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı

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Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı

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Avrasya anketi: CHP, AKP'yi yakaladı

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