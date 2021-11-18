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Automechanika İstanbul, 2 yıl sonra kapılarını yeniden açtı

Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı Automechanika Istanbul, salgın sebebiyle verilen yaklaşık 2 yıllık aranın ardından, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı.

18 Kasım 2021 13:38

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Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey'in birlikte organize ettiği Automechanika Istanbul Plus 2021 fuarının resmi açılışı, fuar alanında düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

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Messe Frankfurt Mobilite ve Lojistik Fuarları Başkan Yardımcısı ve Automechanika Marka Müdürü Michael Johannes törende yaptığı konuşmada, 2 yıldan uzun bir süredir salgın nedeniyle dünya çapında birçok fuarın yapılamadığını ve nihayet bugün tüm otomotiv endüstrisi profesyonellerinin bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

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Ayrıca Automechanika Istanbul Plus, 21 Kasım Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

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Fuarı ziyaret etmek isteyen tüm profesyoneller, Automechanika Istanbul resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz ziyaretçi kayıtlarını oluşturarak fuar alanına ve PLUS dijital platformuna giriş yapabiliyor.

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Fuar alanında alınan Kovid-19 tedbirleri gereği, fuar alanına giriş yapacak tüm kişilerin HES kodlarını ibraz etmeleri zorunlu tutulurken, yalnızca "risksiz" olarak nitelendirilen kişilerin girişlerine izin veriliyor.

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Automechanika İstanbul, 2 yıl sonra kapılarını yeniden açtı

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Automechanika İstanbul, 2 yıl sonra kapılarını yeniden açtı

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Automechanika İstanbul, 2 yıl sonra kapılarını yeniden açtı

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Automechanika İstanbul, 2 yıl sonra kapılarını yeniden açtı

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Automechanika İstanbul, 2 yıl sonra kapılarını yeniden açtı

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Automechanika İstanbul, 2 yıl sonra kapılarını yeniden açtı

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