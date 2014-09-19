Atom bombasından sağ kurtulanların eserleri

1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasından sağ kurtulanların yaptığı resimler ilk kez Japonya dışında sergilenecek. (BBC Türk
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Resimler Ekim ayında İngiltere'nin Manchester Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açılacak.
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Resimlerde, 6 Ağustos 1945'te Amerikan uçaklarının attığı bombanın korkunç etkileri anlatılıyor.
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1974'te Japon yayın kuruluşu NHK'nın çağrısıyla gündeme gelen projeye teslim edilen resimler arasından bir seçki ülkenin farklı kentlerinde daha önce sergilenmişti.
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12 resim ve çizimden oluşan koleksiyon Manchester'daki '1914-2014 Duyumsal Savaş' sergisinde yer alacak.
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Çağrı üzerine NHK'ya 2000'in üzerinde resim teslim edilmiş ve bunların bir kısmı Hiroşima Barış Müzesi'nde ve daha sonra farklı kentlerde sergilenmişti.
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1945'te atılan bombayla 60-80 bin kişinin hemen ve on binlercesinin de radyasyonun uzun dönemli etkileri sonucu öldüğü, toplam ölü sayısının 135 bine ulaştığı tahmin ediliyor.
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Galeri, sergide "sanatçının savaşın bedensel, zihinsel, çevresel ve duyumsal etkilerini nasıl resmettiği" sorusuna cevap arandığını belirtiyor. Sergi 11 Ekim'den 22 Şubat 2015 tarihine kadar açık olacak.