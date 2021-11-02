Doğada bin yıl çözülmeyen çiğnenmiş sakızlar heykele dönüştü
"Sakızdan Heykeller" isimli sergi Aydın'ın Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda ziyarete açıldı
02 Kasım 2021 13:17
111
"Sakızdan Heykeller" isimli sergi, Aydın'ın Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nın ev sahipliğinde sergileniyor.
211
Türkiye’nin tek mikro heykeltıraşı Korkmaz tarafından çiğnenmiş atık sakızlar kullanılarak 6 ayda yapılan eserler, sergiyi ziyaret edenlerin beğenisini topladı.
311
Doğaya atıldığında bin yıl çözülmeyen çiğnenmiş sakızlar, dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan birisi olan Necati Korkmaz’ın elinde sanat eserine dönüştü.
411
Çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla önce atık sakızları toplayan mikro heykeltıraş Korkmaz, daha sonra bu sakızlardan 15 minyatür heykel yaptı. Çalışmasını 6 ayda tamamlayan Necati Korkmaz’ın heykelleri konusunu insan, mitoloji ve kirlilikten alıyor.
511
En büyüğü 13, en küçüğü ise 3 santimetre boyunda olan minyatür heykellerin yer aldığı sergi, 4 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.
611
Mikro heykeltıraş Korkmaz, daha önce de koronavirüs salgını sırasında fedakarca çalışan sağlık emekçilerine dikkat çekmek amacıyla "Doktor X" adlı 2 milimetre boyutunda bir mikro heykel yapmıştı.
711
Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nda Türkiye'nin tek gubari hat sanatçısı da olan Korkmaz’ın ancak büyüteç ya da mikroskopla görülebilen milimetrik boyutlardaki 42 mikro minyatür çalışması da kalıcı olarak sergileniyor.
811
Dünyada ilk defa çiğnenmiş atık sakızlardan heykel yapıldığını belirten mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, “Amacım, doğada yaklaşık bin yıl çözülmeyen sakızın çevreye verdiği zarara dikkat çekmek...
911
"Umarım yaptığımı minyatür heykeller, sakızın atık bir madde olduğunu ve geri dönüşüm işlemine tabi tutulması gerektiği konusunda insanlarda farkındalık oluşturur...
1011
"Son yıllarda birçok ülkede doğada çözülmeyen binlerce ton sakızı başka bir malzemeye dönüştürme fikri gelişmeye başladı...
1111
"Geri dönüşüm kutularında toplanan kullanılmış sakızlar, plastik türevi mutfak eşyaları, çocuk oyun alanları, oyuncaklar, plastik bardak, tabak ve kalem gibi ürünlere dönüştürülebiliyor” dedi.