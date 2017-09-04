Ateş Topu Festivali
04 Eylül 2017 03:04
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Nejapa Kasabası, geleneksel ateş topu festivaline ev sahipliği yaptı. Festivalde ateş topları havada uçuştu.
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Islak kıyafetler ve eldivenlerle festivale hazırlanan kasaba sakinleri, birbirlerine yanan bezler attı. Kimileri etkinliği kaygıyla izledi. Kimileriyse bu sıradışı manzaradan memnundu.
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Ancak ıslak kıyafetler alevlerden korunmak için yeterli olmadı. Festivalde 66 kişi hafif yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı.
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Festival, 1922'de San Salvador yanardağının patlamasına dayanıyor. Nejapa sakinleri, yanardağ lav püskürtünce kasabayı terketmek zorunda kalmıştı.
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Bölge halkı o zamandan beri etkinlik düzenliyor.
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Ateş topları ise yerel Hristiyan Aziz Jeronimo'nun volkanın içindeki kötülükle savaşını temsil ediyor.
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