Ata Demirer’den "eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk yaşıyor" iddiasıyla ilgili açıklama
Ünlü komedyen Ata Demirer’in Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirer, iddiayı yalanladı.
13 Eylül 2021 11:41
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Ata Demirer’den "eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk yaşıyor" iddiasıyla ilgili açıklama
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Ünlü komedyenin Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü.
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Ata Demirer’den "eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk yaşıyor" iddiasıyla ilgili açıklama
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Ağustos ayında evinde kaza geçirdiği kaza nedeniyle ayak bileğinden operasyon geçiren Demirer iddia ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Demirer haberi alıntılayarak “Yok böyle bir şey! Dostlarım” diye de yazmıştım oysa ki! Neyse iyi haftalar herkese” paylaşımını yaptı.
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Ata Demirer’den "eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk yaşıyor" iddiasıyla ilgili açıklama
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