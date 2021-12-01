Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı
01 Aralık 2021 16:46
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Astronot kıyafetiyle metroda yolculuk yapan bir vatandaş görenlerin şaşkın bakışlarıyla İstanbul turu yaptı.
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İstanbul'da astronot kıyafeti giyip metroya binen bir kişi, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Astronot kıyafetiyle rutin bir İstanbullu gibi akbil basarak metroya giden vatandaş, yolcuların ilgisiyle karşılaştı.
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Astronotu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.
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Kimi vatandaş fotoğraf çekerken kimisi de astronot ile fotoğraf çektirdi.
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M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki birçok durakta mola da veren astronot, Haliç durağında inerek İstanbul'un tarihi manzarasını izledi.
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Metroda ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirdiler.
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Uzay kıyafetiyle merak uyandıran astronotun İstanbul'da yakın bir zamanda düzenlenecek etkinlikte yer alacağı öğrenildi.
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Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı
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