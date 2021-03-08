Aston Martin, yeni F1 güvenlik aracını tanıttı

Aston Martin, Formula 1'in yeni sezonunda güvenlik aracı ve tıbbi yardım aracı olarak göreceğimiz özelleştirilmiş Vantage ve DBX modellerini duyurdu.
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Bu duyuru ile birlikte güvenlik araçlarında 25 yıldır devam eden Mercedes geleneği sona ermiş oldu.
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24 beygirlik ek güç ile birlikte toplamda 528 beygir güç sunan bir motora sahip olan Aston Martin Vantage, 0-96 km/s hızlanmasını yalnızca 3,5 saniyede gerçekleştirebiliyor. Araçtaki birtakım özel modifikasyonlar, F1 güvenlik aracı olarak kullanılacak modelin daha ağır olmasına rağmen daha yüksek hızlara ulaşabilmesini sağlıyor.
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Vantage, F1 pistlerinde güvenlikten sorumlu tek İngiliz olmayacak ve Aston Martin DBX crossover modeli de Formula 1’in yeni sezondaki tıbbi araç ihtiyacını karşılayacak.
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Petrol yeşili benzeri bir renge sahip olacak Aston Martin’in yeni Formula 1 güvenlik aracı da geçtiğimiz yıllarda kullanılan F1 güvenlik araçları gibi Bernd Maylander kontrolünde olacak.