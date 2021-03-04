Aslı Enver, "Murat Boz'la barıştıkları" iddiasına yanıt verdi
04 Mart 2021 10:19
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Aslı Enver, "Murat Boz'la barıştıkları" iddiasına yanıt verdi
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İlişkilerini 2019 yılında noktalayan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver’in yeniden ilişkiye başladıkları iddiaları gündeme geldi. Aslı Enver söz konusu iddialara, “sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Enver, “Yalnızım, bir süre daha da öyle kalmayı düşünüyorum. Böyle çok mutluyum” dedi.
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'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz ile Aslı Enver'in ilişkisi 2019'un Ekim ayında sona ermişti. Boz, geçen yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.
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Geçen ay da Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulunmuş, Boz'un fan hesabını takip etişti. Bunu fark eden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. Ünlü oyuncunun bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.
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Enver ve Boz iki gün önce de aynı dakikalar içerisinde Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Enver, paylaşımına beyaz kalp emojisi koydu. Boz ise siyah-beyaz kalp emojisi koydu. Eski aşıkların bu paylaşımları yine "Barıştılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.
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Söz konusu iddiaların ardından Aslı Enver'den açıklama geldi. Ünlü oyuncu, "Yalnızım, bir süre daha da öyle kalmayı düşünüyorum. Böyle çok mutluyum" dedi.