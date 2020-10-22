Aslı Enver'den bir Kerem Tunçeri açıklaması daha

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile barıştığı ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiği iddia edilen oyuncu Aslı Enver, önceki gün Caddebostan'da objektiflere yansıdı. Enver, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına "Öyle bir şey yok. Beni bir ara da Amsterdam'a göndermişlerdi" yanıtını verdi
22 Ekim 2020 21:07
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Oyuncu Aslı Enver, önceki gün Caddebostan'da görüntülendi.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile barıştığı ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiği iddia edilen Aslı Enver, çıkan haberleri yalanladı.
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Ünlü oyuncu, "Kerem Bey ile barıştığınız doğru mu?" sorusuna, "Yok öyle bir şey. Beni bir ara da Amsterdam'a göndermişlerdi" yanıtını verdi.
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Enver'in geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı ve Amsterdam'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.
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Murat Boz ile ilişkisine nokta koyan Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanışmış ve pandemi döneminde telefon üzerinden ilişkilerini yürütüyordu.
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Aşk haberlerinden sonra sosyal medyada Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar paylaşılmıştı
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Bu gelişmeden sonra ünlü oyuncu, Tunçeri'den ayrılmıştı.