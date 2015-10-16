Asırlık çınar hayata veda etti; işte yönetmen Memduh Ün'ün yaşamından kesitler
16 Ekim 2015 18:15
19
Asıl ismi Arif Memduh Ün olan ünlü yönetmen 1929’nin Mart ayında dünyaya geldi. Ün, Vefa Lisesi’nin ardından geçtiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini yarıda bıraktı ve futbol oynamaya başladı.
29
1948’de Seyfi Havaeri’nin başlayıp Lütfi Ömer Akad’ın tamamladığı ‘Damga’ filminde Turhan Ün adıyla oyunculuğa başladı.
39
Turhan Ün adıyla oyunculuğa devam ederken Arşavir Alyanak ile Yakut filmi kurdu. -1955’te ‘Yetim Yavrular’ filmiyle yönetmenliğe başladı.
49
1960'ta Beya Film adına çektiği ve Edmond Morris'in Tahta Çanaklar adlı oyunundan uyarladığı Kırık Çanaklar ile ilk ödülü olan 2. Türk Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve İyi Film ödüllerini aldı.
59
2005 yılında ‘Sinema Bir Mucizedir’ filmiyle kamera arkasına geçen Ün, filmi sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadı.
69
Sanat hayatı boyunca yetmişten fazla filmin yönetmenliğini yapan Ün kırkın üzerinde filmin senaryosunu ve yüzyirminin üzerinde filmin ise yapımcılığını üstlendi.
79
Memduh ün 56 yılı aşkın bir süredir Fatma Girik ile birlikteydi.