Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı
Arnvutköy’de Şamlar Gölü'ne akan dere bırakılan kimyasal atıklar ile renk değiştirdi. Dereye farklı renkte atıklar karıştığını belirten çevre sakinlerini, "Koyunların yanı sıra bir de köpeğimiz öldü. Biz dereden akan sudan içtiklerinden şüpheleniyoruz" dedi.
25 Haziran 2021 13:22
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İstanbul'da birçok dere, fabrikalardan bırakılan atıklarla ölüyor.
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Derelere bırakılan kimyasal içeren atık sular, derelerin hem rengini değiştiriyor hem de İstanbul'un içme suyunu karşılayan bazı göllere dökülerek daha büyük tehlikelere davetiye çıkarıyor.
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Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden geçen dere de bunlardan biri.
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Şamlar Gölü'ne dökülen dere kimyasal atıklar nedeniyle renk değiştirdi.
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Çevre sakinlerinden Yunus Gürdamur, derenin 15 gündür bu şekilde olduğunu söyledi.
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Dereye bağlanan kanaldan15 gündür hem lağım hem de farklı renklerde boyanın aktığını söyleyen Gürdamur, "Bu dere ile ilgili olarak büyükşehir belediyesini defalarca aradım ama ne gelen oldu ne giden" dedi. Küçükbaş hayvanlarından ikisinin öldüğünü söyleyen Emirhan Akkaya ise, "Koyunların yanı sıra bir de köpeğimiz öldü. Biz dereden akan sudan içtiklerinden şüpheleniyoruz" diye konuştu.
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Dere ve çevresi drone ile görüntülendi.
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Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı
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Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı
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Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı
1115
Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı
1215
Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı
1315
Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı
1415
Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı
1515
Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı