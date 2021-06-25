T24 LogoT24 Logo

Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı

Arnvutköy’de Şamlar Gölü'ne akan dere bırakılan kimyasal atıklar ile renk değiştirdi. Dereye farklı renkte atıklar karıştığını belirten çevre sakinlerini, "Koyunların yanı sıra bir de köpeğimiz öldü. Biz dereden akan sudan içtiklerinden şüpheleniyoruz" dedi.

25 Haziran 2021 13:22

115

İstanbul'da birçok dere, fabrikalardan bırakılan atıklarla ölüyor.

215

Derelere bırakılan kimyasal içeren atık sular, derelerin hem rengini değiştiriyor hem de İstanbul'un içme suyunu karşılayan bazı göllere dökülerek daha büyük tehlikelere davetiye çıkarıyor.

315

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden geçen dere de bunlardan biri.

415

Şamlar Gölü'ne dökülen dere kimyasal atıklar nedeniyle renk değiştirdi.

515

Çevre sakinlerinden Yunus Gürdamur, derenin 15 gündür bu şekilde olduğunu söyledi.

615

Dereye bağlanan kanaldan15 gündür hem lağım hem de farklı renklerde boyanın aktığını söyleyen Gürdamur, "Bu dere ile ilgili olarak büyükşehir belediyesini defalarca aradım ama ne gelen oldu ne giden" dedi. Küçükbaş hayvanlarından ikisinin öldüğünü söyleyen Emirhan Akkaya ise, "Koyunların yanı sıra bir de köpeğimiz öldü. Biz dereden akan sudan içtiklerinden şüpheleniyoruz" diye konuştu.

715

Dere ve çevresi drone ile görüntülendi.

815

Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı

915

Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı

1015

Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı

1115

Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı

1215

Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı

1315

Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı

1415

Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı

1515

Arnavutköy'de kimyasal atık bırakılan dere renk değiştirdi, çevredeki hayvanlar ölmeye başladı

Kimyasal atıkdereArnavutköyŞamlar Gölükirlilik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24