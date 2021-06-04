Arka Sokaklar'da 2 sürpriz ayrılık; 15 yıldır projedeydiler
04 Haziran 2021 10:12
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Türkiye'nin en uzu soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.
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Arka Sokaklar dizisinde, oyunculardan Onur Bay'ın ayrılık haberinin ardından Yüsra Geyik'in de diziye veda edeceği öğrenildi.
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Dizi oyuncularından Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik'in de diziden ayrılacağı öğrenildi.
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Dizide Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in 15 yıldan bu yana içinde yer aldığı projeden ayrılacağı belirtildi.
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Geyik, dizinin yeni bölümlerinde genç bir muhabir rolünü canlandırıyordu.
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