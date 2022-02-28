AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde; HDP kilit parti
AREA Araştırma’nın "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Şubat 2022" sonuçlarına göre, Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 42,2; Cumhur İttifakı’nın ise yüzde 41,2. Barajı kıl payı geçen HDP (yüzde 10,6) ise kilit parti konumunda.
28 Şubat 2022 14:05
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AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde
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AREA Araştırma, 26 şehirde gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Şubat 2022" sonuçlarını yayımladı. Araştırma 22 - 25 Şubat 2022 tarihlerinde, 18 yaş ve üzeri 2.460 kişi ile gerçekleştirildi.
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AREA’nın araştırmasına göre; kararsız oylar dağıtıldığında AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, yüzde 41,2.
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CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 42,2 oranında oy alıyor.
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HDP’nin oy oranı ise kararsızlar dağıtıldığında yüzde 10,6 olarak ankete yansıdı.
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AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde
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AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde
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Araştırmanın partilerin oy trendleri bölümünde AKP, MHP ve İyi Parti’nin oylarının düştüğü, CHP’nin ise yükselişe geçtiği görülüyor.
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AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde
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Araştırmaya göre, halkın yüzde 54,9’u muhalefetin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” önerisini destekliyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ni desteklerken yüzde 13.1 ise bu konuda kararsız.
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Araştırmaya katıların yüzde 70,3 Türkiye’nin en önemli sorunun “ekonomi” ve “işsizlik” olduğunu düşünüyor.
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Araştırmaya katıların yüzde 53,5’i CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı’nın önümüzdeki seçimlerde yeni partilerle seçime katılmasını desteklerken yüzde 32,7’i ise bunu desteklemiyor.
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Anketteki diğer sorular ve cevaplar şöyle:
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AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde
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AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde
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AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde
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AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde
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AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde
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AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde
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AREA Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifak’ından 1 puan önde