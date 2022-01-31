AREA Araştırma: Halkın yüzde 73'ü, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni ve ekonomi politikalarını başarısız buluyor
31 Ocak 2022 14:05
113
AREA Araştırma'nın anketine göre; halkın yüzde 73'ünden fazlası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ekonomi politikasını başarısız buluyor.
213
AREA Araştırma, "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Ocak 2022" sonuçlarını yayımladı. 24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan araştırma, 18 yaş ve üzeri 2 bin 102 kişi ile gerçekleşti.
313
Ankete göre, AKP yüzde 32, CHP yüzde 27 oy alıyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın 2.5 puan gerisinde kalıyor. HDP barajı geçerken, MHP baraj altında kalıyor.
413
Anket sonuçları şöyle:
© Tüm hakları saklıdır.