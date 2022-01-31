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AREA Araştırma: Halkın yüzde 73'ü, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni ve ekonomi politikalarını başarısız buluyor

31 Ocak 2022 14:05

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AREA Araştırma'nın anketine göre; halkın yüzde 73'ünden fazlası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ekonomi politikasını başarısız buluyor.

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AREA Araştırma, "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Ocak 2022" sonuçlarını yayımladı.  24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan araştırma, 18 yaş ve üzeri 2 bin 102 kişi ile gerçekleşti.

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Ankete göre, AKP yüzde 32, CHP yüzde 27 oy alıyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın 2.5 puan gerisinde kalıyor. HDP barajı geçerken, MHP baraj altında kalıyor.  

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Anket sonuçları şöyle:

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