AREA Araştırma: Cumhur İttifakı Millet İttifakı’nın gerisinde
29 Nisan 2022 10:17
115
AREA Araştırma: Cumhur İttifakı Millet İttifakı’nın gerisinde
215
AREA Araştırma Şirketi nisan ayında gerçekleştirdiği Türkiye siyasi gündem araştırması anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve nisan ayı gündem konularıyla ilgili kanaatleri tespit etmek amacıyla 20- 25 Nisan 2022 tarihleri arasında, 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2.450 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle gerçekleştirildi.
315
Ankette katılımcılara, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Geçerli oylar üzerinden sonuçlar şöyle: AKP yüzde 30 – CHP yüzde 27 – İyi Parti yüzde 16 – HDP yüzde 10,5 – MHP yüzde 8,1 – Deva Partisi yüzde 2,2 – TİP yüzde 1,2 – diğer yüzde 4,9 – kararsızların oranı ise yüzde 17.
415
Öte yandan araştırmada AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı oluşturduğu senaryoda oy oranı yüzde 38.5 olarak hesaplanırken; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'nı oluşturduğu senaryoda ise yüzde 44.1 oy oranına ulaşıldı.