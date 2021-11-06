Area anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu düşüyor; halk, güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor
06 Kasım 2021 12:40
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Area Araştırma Şirketi, 26 ilde 28 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri bin 580 kişi ile yapılan son anket sonuçlarını yayımladı. Ankette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı seçimlerinde "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 31,3 oldu. Türkiye'nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılması durumunda ise seçmenin yarısından fazlasının güçlendirilmiş parlamenter sistemi seçeceği görülüyor.