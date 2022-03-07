Arda Kural, sokakta yaşadığı günleri anlattı: Annemin şikâyetinden sonra oldu...
07 Mart 2022 13:02
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Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu Arda Kural, sokakta yaşadığı günlerden bahsederken, "Annemin yanına gittiğimde tartıştık, o da beni polise şikayet edince sokakta yaşamak zorunda kaldım" dedi.
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Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi dizilerde rol alan Arda Kural, Haberler.com'un stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Bir dönem sokakta kalan Arda Kural, o günlerde neler yaşadıklarını anlattı.
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Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken psikoz tanısı konulan ve bir süre ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören Arda Kural, bir dönem sokakta yaşadı. Sokakta kaldığı günlerden bahseden Arda Kural, "Bir gün anneme gittim ve o psikolojideyken bana olan davranışlarını yanlış anladım. Sonra o zamanki bir hisle anneme 'seni öldüreceğim' dedim. O da bana bir ders vermek için polisi çağırdı. Polisler eve gelip beni oradan uzaklaştırdı. Son 3 gün falan dışarıda kaldım" dedi.
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İsteyerek sokakta kalmadığını belirten Kural, sözlerine şöyle devam etti:
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"Benimki gerçekten öfke bozukluğuydu, psikolojim çok bozuktu. Annem beni düzeltmek için uğraştığı için bana o şekilde davranmış. Bunu çok sonra anladım. Hatta sokakta kaldığım zaman soğuktan donarak ölecektim. Sonra annem beni eve aldı. Kimse isteyerek sokakta kalmaz zaten."